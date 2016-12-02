Послание Путина парламенту показали по правительственному каналу в США

Фото: kremlin.ru

Американский канал правительственных трансляций C-SPAN показал получасовой отрезок выступления российского лидера Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию страны, пишет РИА Новости.

Запись пустили в эфир перед началом трансляции с митинга избранного президента Дональда Трампа в Огайо. Обычно в таких случаях на экране лишь появляется надпись "Программа скоро начнется".

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Видео Как это было: послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Видео

Агентство отмечает, что традиционно C-SPAN передает прямые включения из конгресса США, выступления президента Соединенных Штатов и высокопоставленных чиновников страны, а также британских, канадских и австралийских правительств. Канал входит в базовый пакет всех кабельных сетей США.

Путин обратился с посланием Федеральному Собранию в четверг, 1 декабря. Президент в своем выступлении сделал акцент на социальных обязательствах государства, отмечает агентство. "КП" подсчитала, что 69-минутное выступление главы государства 12 раз прерывалось аплодисментами.

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Относительно США Путин выразил надежду на равноправный диалог с администрацией Трампа и готовность к сотрудничеству с ней. Также он отметил, что у России и Америки общая ответственность за безопасность и стабильность в мире.