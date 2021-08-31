Последний американский военный покинул Афганистан. 20-летняя миссия завершена

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи заявил о том, что последний американский военный покинул территорию Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

"С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия", – отметил чиновник.

Он добавил, что Америка продолжит работу по вывозу своих соотечественников из Афганистана.

Напомним, что 15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов (запрещённая в РФ террористическая организация) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

Позднее президент США Джо Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана. Во время выступления в Белом доме он выразил мнение, что вывод войск войдёт в историю как логичное, рациональное и правильное решение.