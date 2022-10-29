Посол России призвал США вернуть в страну все ядерное оружие, расположенное за границей

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть в страну всё ядерное оружие, расположенное за границей. Его слова передаёт РИА Новости.

Антонов своим высказыванием прокомментировал публикацию СМИ о том, что США могут сократить поставки авиабомб В61-12 в Европу. По словам Антонова, из-за близкого к России расположения это оружие является стратегическим.

Также Антонов призвал власти США «прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках „совместных ядерных миссий“ НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО».

Он отметил, что всё подобное российское оружие не представляет опасности для США.