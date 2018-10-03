Посол США в РФ назвал условия улучшения отношений между странами

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Американский посол в РФ Джон Хантсман назвал два условия, при которых отношения между странами могут улучшиться. По его словам, ими являются невмешательство РФ в промежуточные выборы в американский конгресс, а также урегулирование ситуации в Донбассе двумя условиями, передают "Известия".

"Несмотря на непростые времена и серьезные разногласия, которые остаются между нами, я полагаю, что в долгосрочном плане у нас весьма хорошие перспективы", — цитирует издание запись в Twitter-аккаунте посольства США.

В прикрепленной под постом записи дипломат отмечает, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз выступал за улучшение двусторонних отношений.

Напомним, полноформатные переговоры между Россией и США при новой администрации Белого дома прошли 16 июля в столице Финляндии. Они длились около четырех часов. Лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали c глазу на глаз, провели открытые переговоры, а также совместную пресс-конференцию.