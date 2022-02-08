Посол США заявил о суверенитете Японии над Южным Курилами

Соединённые Штаты признают южную часть Курильских островов собственностью Японии. Об этом в своём Twitter заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

“В этот день, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу сказать предельно твёрдо и чётко: Соединённые Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий”, — сказал дипломат.

Эмануэль добавил, что США поддерживают усилия Москвы и Токио по заключению мирного договора и разрешению этого территориального спора. По словам дипломата, “пренебрежение Россией суверенитетом другого государства — не новость”. При этом он напомнил, что Россия “стягивает войска к границам Украины”.

Северными территориями в Стране восходящего солнца называют острова южной части Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. МИД РФ подчёркивает, что эти острова — суверенная часть России.