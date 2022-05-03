Посол Украины назвал канцлера Германии Шольца «оскорбленной ливерной колбасой»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца и назвал его «оскорблённой ливерной колбасой». Об этом сообщает Spiegel.

Дипломат заявил о том, что канцлер Германии ведёт себя по-детски, а также добавил, что Владимир Зеленский будет рад видеть Шольца в Киеве.

Мельник подчеркнул, что больше всего украинская сторона ждёт не визита немецких политиков, а исполнения Бундестагом заявлений о предоставлении страны вооружения.

Читатели Spiegel возмутились подобным оскорблениям со стороны украинского дипломата. Пользователи отметили, что украинской стороне стоит проявлять уважение, если они хотят получить помощь от Германии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки.