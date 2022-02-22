Постпред США при ООН: Вашингтон не будет поставлять ядерное оружие Киеву

У руководства США нет планов поставлять на Украину ядерное оружие. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании Совета безопасности, созванном в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Он (президент России Владимир Путин, — прим. ред.) утверждал, что Украина пытается получить ядерное оружие от Запада. Украина одна из четырёх стран в мире, которые добровольно отказались от ядерного оружия. Ни США, ни наши союзники не имеют намерения предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого», — сказала она.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин в обращении к россиянам, в котором он сообщил о признании ЛНР и ДНР, заявил, что угроза Украины создать собственное ядерное оружие — «не пустая бравада».