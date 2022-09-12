«Поступал по совести»: экс-депутат Барнаульской гордумы Маликов подвёл итоги работы и заявил об уходе из политики

9-11 сентября в Барнауле прошли выборы депутатов городской думы. Участие в них принимал и теперь уже бывший народный избранник БГД седьмого созыва, доктор медицинских наук, профессор, руководитель медицинского центра «Пигмалион» Алексей Маликов. В новый созыв он не прошёл, однако ещё накануне дня голосования объявил, что поставил свою политическую карьеру на паузу. Но перспектива её возобновления есть всегда.

Об этом он сообщил ещё после финального заседания думы, которое прошло 30 августа. На нём присутствовали 33 народных избранника, а также представители администрации во главе с мэром Вячеславом Франком. В завершение заседания депутаты уделили время, чтобы сказать друг другу слова благодарности и подвести итоги пятилетней деятельности.

Председатель гордумы Галина Буевич рассказала, что за пять лет работы депутаты седьмого созыва рассмотрели более 970 вопросов, которые касались различных сфер жизни краевого центра.

А вот что сказал Маликов:

«Я благодарен всем своим избирателям и коллегам. За депутатскую пятилетку у меня прошло около 1000 встреч и мероприятий в моём округе. Я удовлетворён тем, что удалось сделать, особенно в дни пандемии.

Не всегда меня могли понять. Я нажил немало проблем из-за известного интервью, где как доктор медицины пытался донести до людей и власти реальные масштабы пандемии коронавируса. Не прошло и двух недель, когда примерно то же самое сказал руководитель медицинского блока в правительстве края. В то время я всегда очень жёстко выступал против решения о закрытии плановой медицинской помощи. В итоге всем вместе нам удалось добиться возобновления медосмотров, а потом и приёма людей в поликлиниках. Это спасло жизни сотен барнаульцев.

Душой и сердцем уверен, что поступил тогда правильно. Обратил внимание общества и власти на необходимость более серьёзного отношения к борьбе с мировой бедой. Результатом стали новые томографы, аппараты ИВЛ. Что сделано, то сделано.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк и Алексей Маликов / Фото предоставлено amic.ru Алексеем Маликовым

Удалось решить копившиеся не один год проблемы с освещением и правилами землеустройства в посёлке Мирном, улучшить ситуацию с канализационной насосной станцией на Павловском тракте.

Я благодарен коллегам-депутатам за совместную работу. Считаю, что многие органы исполнительной и законодательной власти нуждаются в обновлении, чтобы избежать стагнации. О работе в условиях новой реальности говорит и президент.

Я не ухожу из политики навсегда. Эта пауза необходима для осмысления и дальнейшего движения вперёд. Возможно, буду участвовать в следующих кампаниях. А пока, в такое непростое время, считаю нужным сосредоточиться на патриотической работе вместо вложения сил и средств в предвыборную гонку.

Сегодня продолжаю общественную работу на благо моих избирателей и всех земляков в сфере патриотизма, борьбы с коррупцией, используя федеральные структуры — «Сильная Россия», Национальный Комитет общественного контроля, будучи членом Федерального совета Офицеров России по взаимодействию с регионами. Обращения жителей края будут уходить сразу в Москву. Жизнь не останавливается, а только начинается".

ООО «ЦВМР «Пигмалион»