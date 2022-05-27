Посылки с AliExpress для россиян могут застрять в Китае из-за санкций

Посылки с AliExpress могут застрять в Китае из-за санкций. Как сообщает Mash, в Китае отказались принимать рейсы авиакомпании «Авиастар-ТУ», которые выполняются на американских Boeing, которые имеют двойную регистрацию.

Так, после санкций в Китае отказались пускать на свою территорию самолеты, которые зарегистрировали в России после ограничительных мер. В качестве обоснования Пекин ссылается на требования Международной организации гражданской авиации.

При этом самолеты «Авиастара», которые лишились права летать в Китай, занимались доставкой товаров с Aliexpress, а также участвовали в поставках по СДЭКу. В пресс-службе компании отметили, что служба переключится на сотрудничество с китайскими авиалиниями и наземными службами доставки.