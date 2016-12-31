Повара российского генконсульства выдворяют из США как сотрудника разведки

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Скандал с выдворением из США представителей России продолжается – из страны как "сотрудника разведки" высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает "Интерфакс".

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"Почему это произошло? Они были квалифицированы как "сотрудники разведки". Вычурно и возмутительно. Один из людей, которых выдворили, был шеф-поваром Генконсульства", - отмечается на странице дипломатической миссии в Facebook.

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Напомним, ранее стало известно о том, что США высылает из страны российских дипломатов. На данный шаг американские власти пошли, обвинив российскую сторону в причастности к взломам некоторых компьютерных сетей США.

В минувший четверг в связи с этим со стороны США в отношении России были применены новые санкции.