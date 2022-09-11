Позитивный интерес. Общественники проверили выборные участки в Барнауле и остались довольны

Барнаульцы показали позитивный интерес к выборам городской Думы. Такое мнение высказали члены Общественной палаты города. Все три дня голосования — 9, 10 и 11 сентября — они посещали участки и оценивали подготовку и проведение процедуры.

Участки во всех пяти районах города они обошли вместе с представительницами Совета женщин при главе Барнаула.

По словам зампредседателя Общественной палаты Петра Фризена, эти выборы в Барнаульскую гордуму проходят «под знаком взаимоуважительной и честной конкурентной политической борьбы». Крупных нарушений не было.

«Соблюдение всеми участниками избирательного процесса требований законодательства — основа прозрачности и легитимности выборов. Мы фиксируем только положительные отзывы от наших наблюдателей, которые подтверждают наше с коллегами мнение — все партии ответственно подошли к соблюдению этих правил», — цитируют Фризена в аппарате палаты.

Явку они тоже называют позитивной.

«За два полных дня и сегодня мы видим, что ни один участок, на котором мы побывали с общественной проверкой, не оставался без избирателей. А это значит, что у граждан имеется доверию к институту голосования в целом — люди идут и делают свой выбор в пользу развития Барнаула», — резюмировал Пётр Фризен.

А директор краевого туристического центра «Горная аптека» Ольга Лонская подчеркивает, что голосуют все возрастные группы — и молодёжь, и взрослые, и пенсионеры.

«На участки приходят целыми поколениями семьи: бабушки, мамы и дети. Это очень хорошо. Сама я, конечно, свой выбор уже сделала», — сказала она.

Она также отметила, что больших нарушений зафиксировано не было. Все партии вели корректную агитацию. Они сразу заявили, что намерены проводить честную и чистую борьбу за голоса избирателей. Так и вышло, подвернула она.

По словам председателя Общественной палаты Барнаула, почётного жителя города Владимира Лопаткина, возросшая активность на участках в воскресенье означает и нагрузку на наблюдателей.

«Большинство барнаульцев по традиции голосуют именно в воскресенье. Наблюдение за выборами организовано на всех избирательных участках. Мы не фиксируем значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Можно говорить о том, что выборы в Барнаульскую гордуму проходят под знаком честной и конкурентной политической борьбы», — отметил он.

Владимир Лопаткин напомнил: Общественные палаты города и края давно проводят контроль за выборами.

«Мы наблюдаем как проходят сами выборы, как организован процесс голосования, как работают комиссии, как хранятся документы, нет ли нарушений в допуске избирателей до голосования и прочее», — рассказал он.

Напомним, выборы в Барнаульскую городскую Думу проходят по смешанной системе — барнаульцы выбирают кандидатов по 20 одномандатным избирательным округам и по 20 территориальным группам.

Избранные 40 депутатов будут исполнять полномочия пять лет.