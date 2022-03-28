Правило «50 процентов»: ЕС ужесточил санкции против РФ

Еврокомиссия объявила о начале применения так называемого правила «50 процентов» в отношении санкций против России, которое ранее использовали только США. Оно позволяет ужесточить действие ограничительных мер и исключает один из способов ухода от них, сообщает РБК.

Правила касаются компаний, которые контролируются группой лиц, находящихся под санкциями. Как указано в разъяснении, если одно подсанкционное лицо владеет 30% бизнеса, а другое — 25%, то вся компания будет находиться в том же статусе, что и находящаяся под контролем одного санкционного лица. Сделки с такой компанией контролирующие органы могут счесть предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка, что грозит наказанием.

В США действует своя редакция правила, которая также означает, что если две компании, каждая из которых на 51% принадлежит лицам, находящимся под санкциями, владеют третьей с совокупной долей 51%, то санкции распространяются и на эту третью компанию.

Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало свою интерпретацию «правила 50», которая неожиданно оказалась мягче, чем в Европе и США. Санкции на компанию, которой владеют подсанкционные лица, будут распространять не автоматически, а только если будет доказана их совместная деятельность.

Таким образом, теоретически это толкование оставляет возможность российским гражданам вывести свой бизнес из-под ограничительных мер. Однако эксперты не исключают, что регулятор попросту проигнорирует трактовку OFSI и начнет преследовать все компании, где россияне, попавшие под санкции, совместно контролируют деятельность.