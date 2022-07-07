Правительство Бориса Джонсона за два дня покинули больше 30 человек

За два дня из команды премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уволились 33 человека, сообщает РБК.

Причиной массовых отставок стало то, что 5 июля свои должности покинули глава Минздрава Саджид Джавид и канцлер казначейства Риши Сунак.

Поводом для их ухода стал скандал из-за назначения Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера, обвинённого в сексуальных домогательствах.

На призывы подать в отставку Джонсон ответил отрицательно. Ранее при этом политик признал, что поступил неправильно и извинился.