Правительство Бориса Джонсона за два дня покинули больше 30 человек
Премьер-министр заявил, что не будет уходить в отставку
7 июля 2022, 08:55, Никита Черников
За два дня из команды премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уволились 33 человека, сообщает РБК.
Причиной массовых отставок стало то, что 5 июля свои должности покинули глава Минздрава Саджид Джавид и канцлер казначейства Риши Сунак.
Поводом для их ухода стал скандал из-за назначения Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера, обвинённого в сексуальных домогательствах.
На призывы подать в отставку Джонсон ответил отрицательно. Ранее при этом политик признал, что поступил неправильно и извинился.
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