Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России

Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России

30 декабря 2022, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы. Как сообщает РИА Новости, об этом следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы», — говорится в документе.

Напомним, что Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.