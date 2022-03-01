Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний
Для выполнения распоряжения Минфин имеет право привлекать госкорпорацию ВЭБ. РФ и специализированные финансовые организации
Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что для выполнения распоряжения Минфин имеет право привлекать госкорпорацию ВЭБ. РФ и специализированные финансовые организации.
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба под его руководством. Политик выразил уверенность, что санкционное давление на Россию в результате спадёт и в выигрыше окажутся те, кто не станет сворачивать свои проекты в РФ.
Премьер отметил, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительную поддержку. Кроме того, подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.