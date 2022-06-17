Бизнесмены, педагоги, врачи и волонтёры: барнаульские единороссы определились с кандидатами в городскую думу

Барнаульские единороссы сформировали список из кандидатов, которые пойдут по 20 одномандатным округам и 20 территориальным группам на сентябрьские выборы в гордуму. Именно этих кандидатов поддержали барнаульцы во время праймериз, сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Барнаульского отделения «Единой России», глава города Вячеслав Франк уверен, что все лидеры предварительного голосования, которые уже заручились доверием и поддержкой барнаульцев, смогут вместе работать на благо города. «Сегодня на заседании местного политического совета мы утвердили итоги предварительного голосования: сформировали списки единороссов, которые пойдут на выборы в Барнаульскую городскую Думу в этом году. У нас замечательная команда, которая состоит из предпринимателей, педагогов, врачей и волонтёров. Все наши лидеры готовы работать на благо города. Каждый кандидат в депутаты от „Единой России“ настроен на плодотворную работу и приложит, я в этом уверен, все усилия для развития Барнаула», — подчеркнул Франк.

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По словам председателя Барнаульской гордумы Галины Буевич, у единороссов краевой столицы действительно сильная команда. Так например, за пять лет работы депутатского корпуса нынешнего созыва БГД единороссы приняли ряд знаковых решений.

«Например, мы ежегодно увеличивали расходы бюджета по важнейшим социальным направлениям, особое внимание уделяли ремонту, строительству дорог, дворов и общественных пространств. Также единороссы первыми в Сибири инициировали принятие программы инициативного бюджетирования, предоставив активистам ТОС дополнительную возможность реализации полезных инициатив. <...> Здорово, что те депутаты Барнаульской гордумы, которые решили в сентябре продолжить свою общественную работу, прошли через партийную процедуру предварительного голосования и в очередной раз заручились поддержкой барнаульцев. <...> А значит, люди видят нашу ежедневную работу, знают о ней и доверяют нам. Мы и дальше будем работать на благо города. Это наша главная цель», — сказала Галина Буевич.

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Как высокие шансы барнаульских единороссов на предстоящих выборах, которые пройдут в единый день голосования — 11 сентября, оценила замсекретаря Алтайского реготделения ЕР Наталья Кувшинова. «Краевая столица в VII созыве Барнаульской Думы показала один из лучших результатов — мы получили 31 мандат из 40 возможных. В эту предвыборную кампанию барнаульские единороссы сформировали сильнейшую команду под руководством секретаря местного отделения, главы города Вячеслава Франка. Поэтому я уверена: в этом году барнаульские единороссы возьмут абсолютное большинство в городской думе», — отметила Кувшинова.

Следующий шаг Барнаульского отделения ЕР — проведение конференции, на которой состоится официальное выдвижение кандидатов. «Она пройдёт уже 5 июля. И на ней мы также открыто озвучим все фамилии», — резюмировал Вячеслав Франк.