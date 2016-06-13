Председатель Евросовета отвел семь лет на возможный выход Британии из ЕС

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Весь процесс отказа Великобритании от членства в ЕС, - от голосования до возможного фактического выхода страны из объединения - займет не меньше семи лет, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что принятие Британией окончательного решения, вероятно, затянется на два года, после чего в случае положительного решения последует процесс выхода, пишет РИА Новости.

"Каждая из 27 оставшихся стран-участниц, как и Европарламент, должны будут подтвердить окончательный результат. Это неизбежно займет около пяти лет, и, боюсь, без каких-либо гарантий успеха", — заявил Туск изданию.

Председатель Евросовета опасается, что выход Соединенного Королевства может стал началом не разрушения не только Европейского союза, но и всей политической цивилизации Западного мира, добавляет Life.

При этом Туск подчеркнул, что выход Британии не должен ставить под сомнение необходимость существования ЕС и подчеркнул, что Европейский союз это переживет, хотя "цена будет высока".

Напомним, референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. Последние опросы показывают, что количество сторонников выхода из ЕС обгоняет число противников на 1%. Вопрос плебисцита, который в стране уже называют самым важным стратегическим решением целого поколения, звучит так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?".