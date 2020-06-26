Председатель УИК выиграла квартиру на голосовании по Конституции

59-летняя сибирячка Анна Ганева выиграла квартиру в акции "Мой регион", в которой могут участвовать люди, проголосовавшие по изменениям в Конституцию, сообщает портал NGS.

Журналисты выяснили, что женщина оказалась председателем УИК на одном из избирательных участков в Омской области. Она не видит в этом ничего плохого, ведь нет правила, запрещающего участвовать в акции членам избиркома.

"Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало", – аргументировала председатель комиссии.

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По ее словам, она не первый раз участвует в подобных акциях, но раньше такого везения не было. Однажды выиграла сертификат на тысячу рублей, который можно использовать только на покупку шубы.

"Я пенсионерка, у меня пенсия 8 тысяч. Вы думаете, я в салоне куплю шубу за 100 тысяч? Конечно нет! Так и лежит дома", – уточнила Ганева.

Прежде чем получить квартиру, которая стоит около 1,5 млн рублей, удачливой участнице акции нужно будет заплатить налог. Расходы составят около 200 тысяч рублей.

Где брать на это средства, сибирячка еще не думала. По словам женщины, сейчас она сосредоточена на исполнении обязанностей председателя УИК.