Представитель запрещенной ИГ назвал Дональда Трампа "идиотом"
По мнению Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, Трамп стоит за штурвалом "тонущей Америки"
5 апреля 2017, 08:32
Издание Reuters опубликовало обращение представителя запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, в котором он обращается к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет "Лента.ру".
В своем обращении представитель ИГ назвал американского лидера "идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки". Также Аби аль-Хасан аль-Мухаджир заявил, что новый президент США не знает, "что такое Сирия или Ирак или Ислам".
Отметим, что Аль-Мухаджир стал официальным представителем ИГ после того, как погиб его предшественник Абу Мухаммад аль-Аднани в Сирии летом прошлого года.
Комментарии
Новости партнеров