Предварительные идеи есть: Путин о возможном обновлении своей команды

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе своей пресс-конференции высказался о возможном изменении конфигурации в высших эшелонах власти.

Журналист канала НТВ спросил президента о том, каким будет его новый срок в случае победы на предстоящих выборах главы государства.

В этом контексте Путин отметил: "Будущая конфигурация… Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но говорить об этом преждевременно. Хотя предварительные идеи у меня есть".

Что касается действующего правительства РФ, то по этому поводу Путин сказал, что кабмин, по его мнению, работает удовлетворительно.

В плюс правительству он записал возвращение страны к устойчивому развитию.