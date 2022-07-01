Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского
Джоко Видодо выразил готовность налаживать отношения между главами двух государств
Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, сообщает RT.
«Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация всё ещё очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — заявил индонезийский лидер.
Президент также выразил готовность налаживать отношения между главами двух государств.
Напомним, что 30 июня Путин и Видодо провели переговоры в Москве. По словам российского президента, переговоры с индонезийским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма содержательными.