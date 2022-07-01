Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, сообщает RT.

«Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация всё ещё очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — заявил индонезийский лидер.

Президент также выразил готовность налаживать отношения между главами двух государств.

Напомним, что 30 июня Путин и Видодо провели переговоры в Москве. По словам российского президента, переговоры с индонезийским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма содержательными.