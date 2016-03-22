Премьер Медведев назвал "придурком" начальника СБУ Грицака
Ранее Василий Грицак допустил, что Россия может быть причастна к взрывам в Брюсселе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил слова соболезнования родственникам погибших при терактах в Брюсселе.
"Теракты в Брюсселе – варварское преступление против мирных граждан. Глубокие соболезнования родственникам погибших. Произошедшее еще раз подчеркивает необходимость скоординированных усилий международного сообщества в борьбе с угрозами терроризма",- написал он на своей странице в Facebook.
После этого он добавил свое отношение к начальнику СБУ Украины Василию Грицаку. Последний ранее заявил, что допускает виновность России в произошедших взрывах.
"Начальник СБУ Грицак, заявивший о причастности России к терактам в Брюсселе, - придурок",- написал Медведев.
Напомним, что взрывы в столице Бельгии произошли в городском аэропорту и метро. Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.
Предварительно известно, что россияне в результате терактов в Бельгии не пострадали. Президент России Владимир Путин уже направил соболезнования бельгийскому королю Филиппу в связи с террористической атакой.