Премьер Медведев назвал "придурком" начальника СБУ Грицака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил слова соболезнования родственникам погибших при терактах в Брюсселе.

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Происшествия Украина допустила причастность России к терактам в Брюсселе

"Теракты в Брюсселе – варварское преступление против мирных граждан. Глубокие соболезнования родственникам погибших. Произошедшее еще раз подчеркивает необходимость скоординированных усилий международного сообщества в борьбе с угрозами терроризма",- написал он на своей странице в Facebook.

После этого он добавил свое отношение к начальнику СБУ Украины Василию Грицаку. Последний ранее заявил, что допускает виновность России в произошедших взрывах.

"Начальник СБУ Грицак, заявивший о причастности России к терактам в Брюсселе, - придурок",- написал Медведев.

Напомним, что взрывы в столице Бельгии произошли в городском аэропорту и метро. Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Предварительно известно, что россияне в результате терактов в Бельгии не пострадали. Президент России Владимир Путин уже направил соболезнования бельгийскому королю Филиппу в связи с террористической атакой.