Премьер Украины: условия Путина по урегулированию конфликта невозможно выполнить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти Киева считают невозможным выполнение условий разрешения кризиса в стране, которые высказал президент России Владимир Путин. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Во вторник Путин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что конфликт на Украине может быть решён демилитаризацией страны. Путин также предложил западным странам признать вхождение Крыма в состав России, а Украине — отказаться от вступления в НАТО.

В эфире ICTV Шмыгаль также прокомментировал слова российского президента: “Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно”. Кроме того, Шмыгаль заявил, что кабмин Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Парламент обсудит этот вопрос в среду, однако какие именно санкции будут рассмотрены, политик не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит идею разорвать дипломатические отношения с Россией. Зеленский добавил, что признанием ДНР и ЛНР Россия создаёт правовую основу для дальнейшей агрессии против Украины, и подчеркнул, что санкции против России “должны предусматривать полную остановку “Северного потока — 2”.