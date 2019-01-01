Премьер Японии пообещал не выселять россиян с Южных Курил

В случае получения во владение Южных Курил Япония не собирается выселять оттуда россиян. Об этом сказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи", пишет РИА Новости.

Журналист поинтересовался, что будет с нынешним населением островов, если их передадут Японии.

В ответ министр заявил, что все жители северных территорий (так в Японии называют четыре острова Курильской гряды. — Прим. ред.) — россияне. Но у Японии нет позиции, чтобы эти люди ушли оттуда.

Премьер отметил, что японцы и россияне могли бы жить и работать совместно.

В конце января Абэ собирается с визитом в Россию. Ранее встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. После этого министр Японии сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.

Напомним, в декларации стороны выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Однако вскоре Япония отказалась от этого договора, требуя вернуть ей сразу четыре острова — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи в качестве условия для заключения мира.

В России же считают, что поскольку острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.