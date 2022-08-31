Преподаватель МГУ вспомнил, как Горбачёва избила букетом роз старушка в Сибири

Первый президент СCСР Михаил Горбачёв однажды пострадал от букета роз, рассказал кандидат филологических наук Григорий Прутцков в своём Telegram-канале «Записки доцента журфака».

1 сентября 2000 года на первую лекцию к первокурсникам журфака МГУ приехал Горбачёв. В аудитории не было свободных мест.

«Охранники стояли по периметру, никого не подпуская к своему шефу. Даже когда я, сидевший в первом ряду, подавал на сцену записки, двое охранников подбегали ко мне и стояли в полуметре наготове, ожидая от меня каких-либо враждебных действий», — вспомнил преподаватель факультета журналистики.

Как оказалось, до этого в Омске к Горбачёву пустили старушку с букетом роз, но она вдруг начала хлестать его цветами по лицу.

«Когда охранники опомнились, у бывшего генсека уже текла кровь от шипов. С тех пор к Горбачёву людей вообще не подпускали», — пояснил Прутцков.

Напомним, Михаил Горбачёв скончался 30 августа после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.