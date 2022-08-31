Преподаватель МГУ вспомнил, как Горбачёва избила букетом роз старушка в Сибири
После нападения сибирячки к генсеку людей вообще не подпускали
31 августа 2022, 14:24
Первый президент СCСР Михаил Горбачёв однажды пострадал от букета роз, рассказал кандидат филологических наук Григорий Прутцков в своём Telegram-канале «Записки доцента журфака».
1 сентября 2000 года на первую лекцию к первокурсникам журфака МГУ приехал Горбачёв. В аудитории не было свободных мест.
«Охранники стояли по периметру, никого не подпуская к своему шефу. Даже когда я, сидевший в первом ряду, подавал на сцену записки, двое охранников подбегали ко мне и стояли в полуметре наготове, ожидая от меня каких-либо враждебных действий», — вспомнил преподаватель факультета журналистики.
Как оказалось, до этого в Омске к Горбачёву пустили старушку с букетом роз, но она вдруг начала хлестать его цветами по лицу.
«Когда охранники опомнились, у бывшего генсека уже текла кровь от шипов. С тех пор к Горбачёву людей вообще не подпускали», — пояснил Прутцков.
Напомним, Михаил Горбачёв скончался 30 августа после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
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