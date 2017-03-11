Президент Чехии в шутку назвал себя агентом Владимира Путина
Также Милош Земан отметил, что он является агентом китайского лидера Си Цзиньпина и новой американской администрации
11 марта 2017, 10:03
Фото: orensmi.ru
Президент Чехии Милош Земан пошутил, отвечая на вопрос журналистов о своей "пророссийской позиции", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Sputnik Deutschland.
"Вы знаете, я российский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина", —сказал он.
Затем Земан добавил, что, кроме всего прочего, он является агентом китайского лидера Си Цзиньпина и новой администрации США.
Также на пресс-конференции Милош Земон в очередной раз подчеркнул, что, как и прежде считает, что санкции против России должны быть отменены.
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