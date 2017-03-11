Президент Чехии в шутку назвал себя агентом Владимира Путина

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Президент Чехии Милош Земан пошутил, отвечая на вопрос журналистов о своей "пророссийской позиции", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Sputnik Deutschland.

"Вы знаете, я российский агент и, в частности, Владимира Владимировича Путина", —сказал он.

Затем Земан добавил, что, кроме всего прочего, он является агентом китайского лидера Си Цзиньпина и новой администрации США.

Также на пресс-конференции Милош Земон в очередной раз подчеркнул, что, как и прежде считает, что санкции против России должны быть отменены.