Президент Франции Макрон заявил Путину о невозможности оплаты газа в рублях

Платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время очередного телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Помимо оплаты газа рублями, лидеры вновь обсудили ситуацию вокруг Украины с учётом прошедших переговоров в Стамбуле, а также особое внимание уделили гуманитарным вопросам, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» реализовать меры по переводу расчётов за газ с недружественными странами на рубли до 31 марта.