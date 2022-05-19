Президент Хорватии намерен блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что он будет выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока в Боснии и Герцеговине не сменят законодательство. Об этом сообщает издание N1.

«Я готов к обвинениям, если они последуют. Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница», — сказал Миланович.

Он привёл в примет Турцию, которая отстаивает свои интересы, а также заявил, что интересы Украины для Загреба не являются острой проблемой.

Отметим, что глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман назвал заявления Милановича «неевропейским» способом решения проблемы.

Напомним, что ранее вступление Финляндии и Швеции в НАТО заблокировала Турция.