Президент Латвии поддержал идею лишать гражданства людей, поддерживающих спецоперацию

Проживающим в Латвии обладателям двойного паспорта может грозить лишение латвийского гражданства за поддержку военной спецоперации. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс, сообщает «Коммерсантъ».

По его мнению, поддерживающие спецоперацию на Украине россияне находятся «вне демократического спектра». По словам президента, нейтральная позиция в этой ситуации невозможна. Такие люди, по его словам, могут быть внесены в списки на лишение латвийского гражданства.

Напомним, что ранее сейм Латвии одобрил поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают поправки к закону о гражданстве — они позволяют лишать паспорта тех, кто поддерживают военную агрессию одних стран против других, геноцид и военные преступления.