"Президент нас услышал". Эсеры рассказали о подготовке законопроекта о базовом доходе

Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей справороссы предлагают поэтапно

26 августа 2021, 12:20, Артем Кузнецов

25 августа прошла всероссийская пресс-конференция партии "Справедливая Россия – За правду", посвящённая законодательной инициативе по введению справедливого базового дохода. Эсеры предлагают ежемесячно выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей вне зависимости от его материального положения и уровня доходов.

Данная мера является одним из законопроектов СР-ЗП, направленных на борьбу с бедностью. Предполагается, что первоначально справедливый базовый доход будет введён для семей с детьми, затем – для пенсионеров, а после – для всех остальных россиян.

Депутат Госдумы Александр Терентьев рассказал, что партия уже просчитала все расходы, необходимые для выплат. По предварительной оценке, это более 17 трлн рублей в год. Если законопроект справороссов пройдёт, выплаты могут начать производить уже с 2022 года, сообщил Терентьев.

Базовый доход. Эсеры предложили выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей

Базовый доход. Эсеры предложили выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей

"Наше предложение хорошо обдумано, поэтому я уверен, что к нему прислушаются", – рассказал Терентьев. Он отметил, что введение гарантированного базового дохода станет ещё и стимулом для сокращения социального неравенства. Кроме того, дополнительные средства, на которые смогут рассчитывать семьи, позволят стимулировать потребительский рынок.

По словам главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, в настоящее время проблема бедности в России – одна из самых острых. "Наша страна богата нефтегазовыми ресурсами, они, согласно Конституции, принадлежат народу. Поэтому все доходы, получаемые от продажи ресурсов за границу, должны поступать в том числе и простым россиянам", – полагает Боронин.

Переходить к ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей эсеры предлагают поэтапно. Это не только поддержит россиян с низким уровнем доходов, но и позволит разогнать экономику страны, обеспечит её рост, говорит Олег Боронин.

"Мы приветствуем, что руководство страны придерживается тех же взглядов, что и наша партия. Накануне было объявлено о новых выплатах по инициативе президента России – для военных, правоохранителей и пенсионеров. По сути, это реакция на наше предложение", – резюмировал собеседник.

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