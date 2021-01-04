Президент назначил нового председателя Алтайского краевого суда

Он будет занимать этот пост на протяжении шести лет

4 января 2021, 07:45

Председателем Алтайского краевого суда стал Эдуард Ермаков. Указ о его утверждении в этой должности накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Срок полномочий председателя краевого суда – шесть лет.

Виктор Ширнин покидает пост председателя Алтайского краевого суда

Виктор Ширнин покидает пост председателя Алтайского краевого суда

Как сообщает "Банкфакс", ранее кандидатуру Эдуарда Ермакова одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ. У членов коллегии возникали вопросы по поводу его сестры, проживающей в Германии, но Ермаков заверил, что не общается с ней.

Ранее Ермаков работал в инстанции в должности председателя коллегии по административным делам. До него председателем Алтайского краевого суда был Виктор Ширнин, который находился на этом посту с 2008 года до октября 2020 (в 2014 году Ширнина переназначили).

Справка:

Эдуарду Ермакову 47 лет, он учился на юрфаке АлтГУ, с 1994 до 2000 года работал в органах прокуратуры, где дошел до должности начальника отдела по надзору за законностью постановлений судов по гражданским делам прокуратуры края. В 2000 году перешел на работу в судебные органы, работал в Ленинском районном суде Барнаула. Начинал как судья-криминалист, затем переквалифицировался на рассмотрение гражданских дел. В краевом суде в должности судьи работает с 2004 года. В 2009 году возглавил административный состав.

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