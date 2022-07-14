Президент Сербии Вучич заявил, что страны Запада ждет ад, если они не примут предложение Путина

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Европу ждет ад, если она не согласится на предложение Путина по Украине. Его слова передает радио Sputnik.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — заявил Вучич.

При этом президент Сербии не стал говорить о том, какое именно может озвучить президент России Владимир Путин.