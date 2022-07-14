Президент Сербии Вучич заявил, что страны Запада ждет ад, если они не примут предложение Путина
По его словам, когда российская армия «закончит свои дела» на второй линии, предложение будет озвучено
14 июля 2022, 19:08, Илья Звягинцев
Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Европу ждет ад, если она не согласится на предложение Путина по Украине. Его слова передает радио Sputnik.
«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — заявил Вучич.
При этом президент Сербии не стал говорить о том, какое именно может озвучить президент России Владимир Путин.
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