Президент Турции Эрдоган 9 августа прилетит в Санкт-Петербург
Эту информацию подтвердил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек
26 июля 2016, 18:19
Фото: 21.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Санкт-Петербург 9 августа. Информацию об этом подтвердил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, сообщает "Комсомольская правда".
"Страны налаживают отношения. Насколько я информирован, для начала чартерных рейсов между нашими государствами турецкой стороной уже предприняты необходимые меры безопасности", – сказал Шимшек.
Как сообщалось ранее, недавно президент Турции Эрдоган направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый в Сирии Су-24 и сообщил о готовности компенсировать ущерб.
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