Президент Турции Эрдоган 9 августа прилетит в Санкт-Петербург

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Санкт-Петербург 9 августа. Информацию об этом подтвердил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, сообщает "Комсомольская правда".

"Страны налаживают отношения. Насколько я информирован, для начала чартерных рейсов между нашими государствами турецкой стороной уже предприняты необходимые меры безопасности", – сказал Шимшек.

Как сообщалось ранее, недавно президент Турции Эрдоган направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый в Сирии Су-24 и сообщил о готовности компенсировать ущерб.