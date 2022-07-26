Президент Турции Эрдоган прилетит в Сочи 5 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Сочи 5 августа. Как сообщают «Известия», политик проведёт в курортном городе только один день.

Цели и задачи визита турецкого лидера не раскрываются.

Напомним, что 11 июля Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.