Президент Украины предложил России обменяться всеми пленными

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом он заявил в видеообращении к саммиту G20 на Бали, который открылся 15 ноября, передаёт «Ъ».

Глава государства также заявил, что сейчас «настало время», когда конфликт с РФ «может быть остановлен». Но при этом он призвал другие страны не требовать от Киева пойти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Накануне в Кремле подтвердили «тайные» переговоры между РФ и США в Турции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встречу инициировала американская сторона, однако подробностей раскрывать не стал.