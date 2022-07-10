Президента России предложили переименовать в правителя

В ЛДПР предложили заменить иностранное слово «президент» на «правитель», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

Либерал-демократы утверждают, что в значении главы исполнительной власти термин «президент» использовался впервые в конце XVIII века в США, и «много позже [он] расползся по всему миру».

«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание „глава государства“ или слово „правитель“. И то и другое понятнее русскому уху», — считают авторы инициативы.

Они также отметили, что президент 1991 года и нынешний отличаются друг от друга, так как Борис Ельцин и Владимир Путин были избраны по разным конституциям.