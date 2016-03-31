Президента Украины просят переименовать страну в Киевскую Русь
Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства
Фото: segodnya.ua
Петиция с предложением переименовать Украину в Киевскую Русь появилась на официальном сайте президента страны Петра Порошенко.
"Вернуть нашему государству историческое название Киевская Русь", – говорится в тексте документа. На момент данной публикации петицию поддержали более 100 человек.
В качестве аргумента в пользу переименования выступает следующее: "Чтобы не говорили, что мы никогда не были независимыми".
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Отметим, что на сайте президента Украины довольно часто появляются резонансные общественные предложения.
Среди последних можно выделить инициативу закрыть въезд на Украину певице Земфире и требование брать плату за пролет над территорией страны российских спутников.
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