Президенту Перу объявили импичмент после обвинений в коррупции и нарушении конституционного порядка

В Перу отстранили от должности президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает радио RPP.

Парламент страны в третий раз должен был рассмотреть вопрос об импичменте президенту, но за несколько часов до заседания Кастильо объявил о его роспуске и ввёл на территории страны комендантский час.

Он также объявил о разработке новой Конституции и реформировании судебной системы.

Решение президента не поддержал ряд министров, а Генпрокуратура страны обвинила его в нарушении Конституции.

Также парламент поддержали полицейские и военные.

Отметим, что сам Кастильо отрицает обвинения в коррупции.

Новым президентом Перу стала вице-президент Перу Дина Болюарте, которая уже принесла присягу.