Президенту Перу объявили импичмент после обвинений в коррупции и нарушении конституционного порядка
Он попытался распустить парламент и изменить Конституцию, но полицейские выступили против него
В Перу отстранили от должности президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает радио RPP.
Парламент страны в третий раз должен был рассмотреть вопрос об импичменте президенту, но за несколько часов до заседания Кастильо объявил о его роспуске и ввёл на территории страны комендантский час.
Он также объявил о разработке новой Конституции и реформировании судебной системы.
Решение президента не поддержал ряд министров, а Генпрокуратура страны обвинила его в нарушении Конституции.
Также парламент поддержали полицейские и военные.
Отметим, что сам Кастильо отрицает обвинения в коррупции.
Новым президентом Перу стала вице-президент Перу Дина Болюарте, которая уже принесла присягу.