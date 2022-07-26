Президенту Турции не нравится отношение западных политиков к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул западных политиков в неподобающем отношении к Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

По мнению турецкого лидера, такое поведение не красит западных коллег.

«Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — заявил он.

Месяц назад бывший президент РФ Дмитрий Медведев раскрыл главную проблему западных политиков.