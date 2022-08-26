Президиум регионального политсовета поддержал народную программу барнаульских единороссов

Барнаульское отделение «Единой России» подготовило и представило перед руководством партии в регионе свою предвыборную программу. Президиум политсовета её поддержал, как и остальные программы партийцев в избирательном сезоне 2022.

По словам секретаря алтайского реготделения ЕР Александра Романенко, партия президента — именно та политическая сила, которая идёт на выборы с реальной программой конкретных действий, в основу которой легли сроки и цифры, а не эмоции.

«Свои программы представили все местные отделения партии, за каждой из них стоит район или город Алтайского края. Программы включают в себя не только предложения местных отделений, но и те предложения, которые наши кандидаты почерпнули во время встреч с избирателями», — отметил Романенко.

Он подчеркнул, что партия берёт на себя ответственность за все положения, обозначенные в своих программах.

Особое внимание выборам в думу краевой столицы.

«Нам важно, чтобы по итогу выборов в Барнауле, как и во всех других муниципалитетах, мы получили действительно рабочий орган, чтобы в числе депутатов были компетентные люди, готовые работать на благо города и в интересах жителей. Программа Барнаула даёт толчок к дальнейшему развитию», — резюмировал глава алтайских единороссов.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк напомнил, что программа народная.

«Для его разработки мы сформировали профессиональную рабочую группу, понимающую проблемы города изнутри», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Напомним, на выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII созыва заявились следующие партии: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Зелёные», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России».

В основе программы КПРФ и «Коммунистов России» социальные инициативы. У КПРФ приоритет отдан так называемой Думе народного доверия, а также вопросу создания «народных предприятий». У «Коммунистов России» — поддержке студентов и сохранению рабочих мест.

В программу справедливороссов тарифы и их регулирование, транспортные вопрос, а также внимание к социальной инфраструктуре и другое.

У «Новых людей» главные темы — поддержка малого и среднего бизнеса, развитие городских пространств и местных сообществ. У ЛДПР программа, по их словам, станет понятной и близкой своему избирателю.

