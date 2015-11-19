Признание ради споров? Эксперты оценили появление фото бомбы на борту А321





Как считает юрист Александр Костромин, теоретически публикацию этих фотографий могут рассматривать как признание собственной вины. "Принцип "признание – царица доказательств" действует и поныне при любом режиме и в делах любого рода, – заявил он ИА "Амител" . – В то же время этот факт будет рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами данного происшествия. Ведь в истории мирового терроризма были случаи, когда группа террористов, бравшая на себя ответственность за теракт и предоставлявшая некие данные об этом, оказывалась непричастной к происшествию, а лишь хотела сделать себе пиар на крови. В то же время представленные подробности о взрывном устройстве могут помочь следствию в выявлении причастных к взрыву работников служб аэропорта в Шарм-эль-Шейхе и установлению степени их вины, выразившейся либо в халатности, либо в прямом соучастии", – убежден Костромин.





По мнению политолога Сергея Аксенова, публикация снимков только подогреет страсти: "Те, кто обвиняет в причастности к теракту российское руководство (непонятно, правда, на каких основаниях), продолжат это делать с новыми усилиями, ибо они уже нашли некие параллели со взрывами домов в Москве в 1999 году. Те, кто считает, что взрыв организован ИГИЛ, получили еще один веский аргумент в пользу своей версии. Ничего принципиально нового публикация снимков в деле о крушении лайнера не дала. Но такие вбросы часто служат для подогрева страстей и споров", – уверен Аксенов.