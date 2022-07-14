«Пробрал понос от страха». Медведев прокомментировал рекомендации ЕС по транзиту в Калининград
12 июля Еврокомиссия рекомендовала разрешить транзит в регион железнодорожным транспортом
14 июля 2022, 10:23, Никита Черников
Признание Евросоюзом справедливыми требования России по транзиту в Калининградскую область являются редким случаем победы разума над русофобией, заявил Дмитрий Медведев.
«Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России», — написал зампред Совбеза в Telegram.
В июне Литва запретила транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининградскую область. Сначала ограничения коснулись железнодорожных перевозок, затем были распространены на грузовой автотранспорт.
12 июля Еврокомиссия рекомендовала разрешить транзит в регион ж/д транспортом при соблюдении некоторых условий.
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