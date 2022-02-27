Продолжение боев и первые переговоры. Что известно об обстановке на Украине на четвертый день спецоперации

На территории Украины четвёртый день продолжается российская военная спецоперация по защите Донбасса. По данным Минобороны, вооружённые силы ДНР и ЛНР развивают своё контрнаступление и взяли под контроль ещё несколько населённых пунктов.

Тем временем стороны, похоже, всё же сядут за стол переговоров. 27 февраля российская делегация прибыла в Белоруссию для встречи с украинскими коллегами. Ожидается, что стороны обсудят возможные выходы из ситуации в ближайшее время.

Главное о событиях на территории Украины за 27 февраля — в материале amic.ru.

Продвижение ЛНР и ДНР

О том, что происходит на Украине, поступают самые разные неподтверждённые сообщения. Тем не менее в Минобороны РФ очень сдержанно комментируют происходящее.

На утро 27 февраля было известно о 975 уничтоженных объектах военной инфраструктуры Украины: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, “Бук М-1” и “Оса”, 48 радиолокационных станций.

Кроме того, сбиты 8 боевых самолётов и 7 вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты “Точка-У”. Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолётов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и миномётов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также известно, что часть операции разворачивается в Харьковской области. Как сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие. Силами РФ был задержан 471 военнослужащий. Кроме того, российские военные зафиксировали удар ВСУ по жилым кварталам в пригороде Мариуполя и по школе в черте города.

В ходе вечернего брифинга Конашенков сообщил, что группировка сил ЛНР при поддержке вооружённых сил России продвинулась вглубь на 56 км. Силы ДНР продвинулись на 3 километра и завершают разгром резервов группы “Восток”. Также установлен контроль над населёнными пунктами Анадоль и Андреевка.

В Минобороны также сообщили, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но количество не уточнили.

Запрещённое оружие

В Минобороны РФ также сообщили о том, что на территории Луганской области действуют националисты, которые организуют заградотряды и вынуждают силы ВСУ идти в бой.

“В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ”, — говорится в брифинге ведомства.

Из сообщения также следует, что силы “Правого сектора” терроризируют население Мариуполя. Солдаты устанавливают технику в жилых районах, делая людей “живым щитом”, утверждают в Минобороны.

Кроме того, Конашенков рассказал о том, что украинские силы используют фосфорные снаряды, которые были запрещены ещё в 1980 году.

“Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооружённых Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 “Град” ещё советского производства”, — сообщил Конашенков.

Закрытие авиасообщения

27 февраля ряд европейских (и не только) государств сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолётов. С подобными заявлениями выступили уже Германия, Испания, Италия, Канада и другие: больше 20 стран. Полный список — в нашем материале.

Позднее стало известно, что весь Евросоюз закрывает своё воздушное пространство для России.

Новости

Вопрос дня Какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для нее воздушное пространство?

Тем временем на украинском аэродроме Гостомель был уничтожен самолёт Ан-225 “Мрия”. Это самое крупное воздушное судно в мире, которое было произведено ещё в СССР и существовало в единственном экземпляре. Об уничтожении сообщило информагентство Reuters.

Несмотря на вчерашние заявления европейских стран о скором отключении России от SWIFT, этого ещё не произошло. Но судя по последним сообщениям, подготовка к этому решению продолжается.

Переговоры

Российские власти 27 февраля сообщили, что готовы сесть за стол переговоров. И в этот же день в Белоруссию вылетела делегация, которую возглавил бывший министр культуры Владимир Мединский. Правда, президент Украины Зеленский почти сразу сообщил, что вести диалог на белорусской территории не намерен. Он предложил перенести встречу на другую территорию.

Впрочем, в конце концов, украинская сторона согласилась на переговоры и отправила делегацию в Белоруссию. Подробности встречи пока не сообщаются. Владимир Зеленский назвал переговоры пусть и маленьким, но шансом на разрешение ситуации.

Силы сдерживания

Владимир Путин 27 февраля провёл встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Президент заявил, что помимо “нелегитимных санкций” западные лидеры позволяют себе агрессивные высказывания в адрес России. В связи с этим Путин поручил привести в готовность силы сдерживания.

“Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства”, — распорядился президент.

Шойгу и Герасимов ответили, что выполнят поручение.

Операция на Украине продолжается. Подробности читайте в нашем онлайне.