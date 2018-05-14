Прорыв в экономике: Силуанов назвал свою задачу в новом правительстве

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов, предложенный на пост первого вице-премьера РФ, заявил, что данная должность - это большая ответственность, сообщает РИА Новости.

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"Основная задача - президент поставил - обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике - первая задача. Вторая - необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе", - указал Силуанов на фронт работ.

"Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать", - добавил он.

Силуанов подчеркнул, что исходя из этих задач, будет выстраиваться работа Минфина, Минэкономразвития и всех ведомств правительства.

Ранее Дмитрий Медведев предложил рассмотреть кандидатуру Силуанова на должность первого вице-премьера в новом кабмине. "Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов", - заявил Медведев 7 мая на консультации с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме.