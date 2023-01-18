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Пугачёва, Шнуров и Ди Каприо. Коммунистка Прусакова запустила опрос на тему того, кто станет новым алтайским губернатором

Нового главу региона выберут в 2023 году

18 января 2023, 08:00, ИА Амител

Мария Прусакова / Фото: amic.ru
Мария Прусакова / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края и глава регионального отделения КПРФ Мария Прусакова проводит в своём телеграм-канале шуточный опрос на тему того, кто станет следующим губернатором.

В списке претендентов на пост: Анджелина Джоли, Анжелика Глазкова, Леонардо Ди Каприо, Сергей Шнуров, Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. 

На момент публикации заметки подавляющее большинство участников анонимного опроса – 80% – проголосовали за коммунистку Глазкову, которая также работает депутатом Госдумы от Алтайского края.

На что именно Прусакова намекает таким образом, точно неизвестно. Но в конце декабря 2022 года она сообщила, что Алтайское краевое отделение КПРФ в скором времени выберет кандидата на грядущие выборы главы региона. Им станет один из шести возможных претендентов: Павел Грудинин, Николай Бондаренко, Антон Арцибашев, Юрий Красильников, Андрей Кривов и сама Прусакова. Анжелики Глазковой в списке на тот момент не было.

Добавим, что в 2018 году компартия не участвовала в выборах губернатора Алтайского края.

 

Комментарии 21

  • ну да прикольная шутка,как будто есть вариант,старый добрый закон не кт не отменял-не важно как вы проголосуете,важно как мы посчитаем
    18 января, Гость   Ответить
  • Чем бы дитя не тешилось… Просто ужас, во что превратили политику…
    18 января, Гость   Ответить
  • Кого ВВП назначит,того и выберут. Но нынешнего надо менять однозначно!!!!
    18 января, Гость   Ответить
  • Шнур? После его песенки:"Выборы,выборы..." сам стал депутатом и теперь у меня стойкая ассоциация при упоминании его имени.
    18 января, Гость   Ответить
  • А разве по факту, глав регионов выбирают?
    18 января, Гость   Ответить
  • У нее других проблем и забот нет.
    18 января, Гость   Ответить
  • После губернатора Евдокимова прямых выборов нет, так что не интересно. Играйтесь.
    18 января, Гость   Ответить
  • Клоуны. Их бы всех коров доить и кирпичи на стройке таскать. Вот это реальная польза бы обществу была б.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, про Шнура. Если что это не его песенка. Он исполнил её в фильме, сыграв лишь роль. В основу сценария фильма лёг спектакль, где всё музыкальное сопровождение исполнил Алексей Кортнев. Ну, а кто автор песни сам Кортнев или ребята из Квартет И, или сторонний человек думаю можно найти где-то в интернете.
    18 января, Гость   Ответить
  • Прусакова - явный неадекват.
    18 января, Гость   Ответить
  • Вот и скажите после этого, что от коммунистов в Госдуме нет ни какого толка. Да они не могут повлиять ни на одно решение, но это и не главное
    18 января, Гость   Ответить
  • неадекват - как будто в депутатах есть другие
    18 января, Гость   Ответить
  • Это когда все дела переделаны, тогда и пошутить можно.
    18 января, Гость   Ответить
  • На данный момент более 600 адептов секты Платошкина повелись и не думая проголосовали за жену повелителя
    18 января, Гость   Ответить
  • Z, то есть я, я забыл переключить клавиатуру. Ну а чё? Опрос шуточный, а инфа 100%
    18 января, Гость   Ответить
  • Главой-то всякий инвалид может быть, зачем выбирать? А вот работать - не каждый может.
    18 января, Гость   Ответить
  • Да тут явная подстава. Как можно этого не видеть.
    18 января, Гость   Ответить
  • А тебе кто нужен: работник (повар, столяр и плотник) или правитель? Если работник, то для чего ему Правительство?!
    18 января, Гость   Ответить
  • Ему что бы стать губернатором нужен поп. Батюшка духовный лидер. Возможно в лице целой партии.
    18 января, Гость   Ответить
  • Про кота Барсика забыли.
    18 января, Гость   Ответить
  • Решила Маша стать губернатором, да пыль в глаза пустила...
    18 января, Гость   Ответить
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