Пугачёва, Шнуров и Ди Каприо. Коммунистка Прусакова запустила опрос на тему того, кто станет новым алтайским губернатором

Нового главу региона выберут в 2023 году

18 января 2023, 08:00, ИА Амител

Мария Прусакова / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края и глава регионального отделения КПРФ Мария Прусакова проводит в своём телеграм-канале шуточный опрос на тему того, кто станет следующим губернатором.

В списке претендентов на пост: Анджелина Джоли, Анжелика Глазкова, Леонардо Ди Каприо, Сергей Шнуров, Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова.

На момент публикации заметки подавляющее большинство участников анонимного опроса – 80% – проголосовали за коммунистку Глазкову, которая также работает депутатом Госдумы от Алтайского края.

На что именно Прусакова намекает таким образом, точно неизвестно. Но в конце декабря 2022 года она сообщила, что Алтайское краевое отделение КПРФ в скором времени выберет кандидата на грядущие выборы главы региона. Им станет один из шести возможных претендентов: Павел Грудинин, Николай Бондаренко, Антон Арцибашев, Юрий Красильников, Андрей Кривов и сама Прусакова. Анжелики Глазковой в списке на тот момент не было.

Добавим, что в 2018 году компартия не участвовала в выборах губернатора Алтайского края.