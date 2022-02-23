Пушилин прокомментировал вопрос о границах ДНР и ЛНР
Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что вопрос выхода на границы Донецкой и Луганской областей может решиться мирным путём
23 февраля 2022, 15:34
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал вопрос о границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.
“Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным”, — сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей.
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