Пушилин прокомментировал вопрос о границах ДНР и ЛНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал вопрос о границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

“Вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской народных республик может в этот период просто решиться самостоятельно, а каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным”, — сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей.