Пусть потом не пищат: Путин о ядерной угрозе

Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции 20 декабря заявил, что опасность ядерной войны только кажется несерьезной. Но глава государства считает, что у человечества хватит здравого смысла её не развязать.

Один из журналистов попросил главу государства оценить реальность ядерной войны.

"Опасность подобного развития событий в мире затушевывается, это кажется невозможным или не таким важным. А не дай бог произойдет, и это приведет к гибели всей цивилизации или даже планеты. Вопросы серьезные, жаль, что есть тенденция недооценки", — сказал глава государства.

По словам Путина, сейчас происходит развал международной системы сдерживания гонки вооружений. Россия создала систему оружия ПРО как ответ на выход США из ДРСМД. Но это элемент сдерживания и уравнивания паритетов.

"Пусть потом не пищат, мы не преимущества, а баланса добиваемся. Мы проживем, мы свою безопасность обеспечим, но для человечества это плохо, это подводит к опасной черте (…). Думаю, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения", — добавил глава государства.