Путин: экономика РФ достойно выдерживает удар санкций

Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и в целом эти усилия дают положительный эффект», — добавил Путин.

При этом глава государства отметил, что переход в торговле с партнерами РФ на национальные валюты «дает о себе знать».

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Экономика Кудрин назвал срок восстановления российской экономики на фоне санкций

Ранее глава четной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на перестройку экономики России из-за санкций Запада потребуется от полутора до двух лет. По его словам, масштаб изменений пока «только проявляется», по мере вступления некоторых санкций в силу.