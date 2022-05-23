Путин: экономика РФ достойно выдерживает удар санкций

Переход в торговле с партнерами РФ на национальные валюты «дает о себе знать», отметил президент

23 мая 2022, 20:35

Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и в целом эти усилия дают положительный эффект», — добавил Путин.

При этом глава государства отметил, что переход в торговле с партнерами РФ на национальные валюты «дает о себе знать».

Кудрин назвал срок восстановления российской экономики на фоне санкций

Кудрин назвал срок восстановления российской экономики на фоне санкций

Ранее глава четной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на перестройку экономики России из-за санкций Запада потребуется от полутора до двух лет. По его словам, масштаб изменений пока «только проявляется», по мере вступления некоторых санкций в силу.

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