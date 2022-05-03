Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили спецоперацию и политическую ситуацию в мире

Президент России отметил, что российская сторона готова продолжать переговоры, несмотря на позицию Украины

3 мая 2022, 21:26, Илья Звягинцев

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Перед тем как начать обсуждать спецоперацию, Путин поздравил своего коллегу с переизбранием.

Что обсудили лидеры стран:

  • президент России рассказал Макрону о ходе спецоперации и эвакуации мирных жителей с «Азовстали»;

  • Путин заявил, что члены ЕС «игнорируют военные преступления украинских силовиков». Он добавил, что страны Запада могли бы помочь урегулированию конфликта;

  • Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом и заявил, что РФ открыта к диалогу;

  • Макрон выразил обеспокоенность по поводу ситуации с продовольствием в мире. В ответ на это Путин сказал, что всё осложняют санкции.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об ответных экономических действиях в отношении недружественных стран. Правительство должно за 10 дней определить список лиц, которые попадут под новые ответные меры.

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