Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили спецоперацию и политическую ситуацию в мире

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Перед тем как начать обсуждать спецоперацию, Путин поздравил своего коллегу с переизбранием.

Что обсудили лидеры стран:

президент России рассказал Макрону о ходе спецоперации и эвакуации мирных жителей с «Азовстали»;

Путин заявил, что члены ЕС «игнорируют военные преступления украинских силовиков». Он добавил, что страны Запада могли бы помочь урегулированию конфликта;

Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом и заявил, что РФ открыта к диалогу;

Макрон выразил обеспокоенность по поводу ситуации с продовольствием в мире. В ответ на это Путин сказал, что всё осложняют санкции.

Новости

Политика Лавров: Россия не станет подгонять окончание спецоперации к 9 мая

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об ответных экономических действиях в отношении недружественных стран. Правительство должно за 10 дней определить список лиц, которые попадут под новые ответные меры.