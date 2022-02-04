Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение о международных отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

“Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, её продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества”, — сказано в тексте документа.

В соглашении прописано, что Москва и Пекин обязуются противостоять вмешательству извне, выступать против “цветных революций“, активизировать работу по развитию Евразийского экономического союза, укреплять ШОС и роль АСЕАН.

Также в тексте есть пункты, которые касаются управления интернетом и отстаивания незыблемости итогов Второй мировой войны.